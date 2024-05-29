На Камчатке заявили, что стрелявшие по медведям охотились в заказнике незаконно

Для охоты на территории заказника на Камчатке, где браконьеры отстреливали с вертолета медведей, необходимо получить предварительное разрешение, однако никто этого не делал, сообщил в беседе с РЕН ТВ директор службы по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края Виктор Фуряев.