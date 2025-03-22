В правительстве обсуждают льготные тарифы ЖКХ для российских садоводов

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Патрушев по итогам заседания правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества оповестил, что будет организована единая межведомственная рабочая группа, которая разберёт вопросы в области садоводства и огородничества.
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