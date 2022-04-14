Роспотребнадзор зарегистрировал тест на COVID-19 с низкой вероятностью ложного результата

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT на коронавирус с низкой вероятностью ложноотрицательного результата, сообщает пресс-служба ведомства.
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT на коронавирус с низкой вероятностью ложноотрицательного результата, сообщает пресс-служба ведомства.
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