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Роспотребнадзор зарегистрировал тест на COVID-19 с низкой вероятностью ложного результата

Роспотребнадзор зарегистрировал тест на COVID-19 с низкой вероятностью ложного результата

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT на коронавирус с низкой вероятностью ложноотрицательного результата, сообщает пресс-служба ведомства.

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