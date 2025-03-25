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Закон, порядок, государство

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В Смоленской области полицейские организовали профилактическое мероприятие для участников профильной военно-патриотической смены «Аванград»

С 21 марта по 3 апреля 2025 года на базе оздоровительного лагеря «Прудок», который находится в Шумячском муниципальном округе Смоленской области, проходит профильная военно-патриотическая смена «Авангард».

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