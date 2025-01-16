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Рубль пошел в рост. Курсы доллара и евро на 16 января

Российская валюта укрепляется к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 16 января 2025 года, составляет 102,8078 рубля (прежнее значение — 103,4380 рубля), официальный курс евро — 106,0971 рубля (предыдущий показатель — 106,2493 рубля).

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