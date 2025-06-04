В России определили критерии для перехода заброшенного участка государству

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Правительство утвердило критерии, по которым можно лишиться своей земли. Участок признается заброшенным, если половина территории занята мусором или сорняками более метра высотой.
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