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В России определили критерии для перехода заброшенного участка государству

В России определили критерии для перехода заброшенного участка государству

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Правительство утвердило критерии, по которым можно лишиться своей земли. Участок признается заброшенным, если половина территории занята мусором или сорняками более метра высотой.

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