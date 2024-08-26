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Калужские новости

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Глава Минстроя РФ наградил калужских чиновников

Глава Минстроя РФ наградил калужских чиновников

В рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин наградил двух калужских чиновниковВ рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин наградил двух калужских чиновников.

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