Глава Минстроя РФ наградил калужских чиновников

В рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин наградил двух калужских чиновниковВ рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин наградил двух калужских чиновников.