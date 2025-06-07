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Всё-таки не уехал в Аргентину и даже не застрелился: ФСБ рассекретила к 9 мая документы о реальном способе и месте гибели фюрера

Всё-таки не уехал в Аргентину и даже не застрелился: ФСБ рассекретила к 9 мая документы о реальном способе и месте гибели фюрера

Буквально только что российское ФСБ ошарашило нас очень громкой новостью — рассекречены реальные данные о гибели Гитлера.

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Комментарии
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И
Ириша
Писаааал человек в шизофреническом бреду, скакал, скакал по строчкам- сам не понимая что написакал. Ужас , афффторы с претензией на гениальность! Что мы то убогие не знали из этой истории? Просветил на конец то!
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16 час.
НБ
Николай Бем
И кто таких дебилов допускает к написанию этого маразма , он хотя прочитал что пишет , это уровень на самом деле шизофреника .
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10 час.
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