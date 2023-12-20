В Тверской области 400 школьников получили первую профессию

В Тверской области в рамках проекта в сфере профессионального образования «Первая профессия» 400 учащихся 8-х и 9-х классов успешно освоили программы профессионального обучения и получили свои первые документы об образовании.
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