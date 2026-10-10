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5 фильмов о подростках с ментальными расстройствами

5 фильмов о подростках с ментальными расстройствами

10 октября — Всемирный день психического здоровья «Я, Эрл и умирающая девушка»Обновлено 10.10.202610 октября во всем мире отмечают День психического здоровья.

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