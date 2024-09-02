/mediafiles/2024/09/video_2024-09-02_07-24-52.mp4 Штурм комплекса зданий шахты «Южно-Донбасская №1» (с) Видео канала Угледар Российские военные проводят штурм комплекса административных и хозяйственных зданий шахты «Южно-Донбасская №1», который располагается к северо-востоку от Угледара на трассе в сторону Константиновки.