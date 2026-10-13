Политолог рассказал о причинах победы ЕР и особенностях выборов в Воронеже

Наши коллеги СИ «Курские новости» поговорили с политологом об итогах выборов в 2026 году. Корреспонденты сетевого издания подготовили большое интервью с доктором политических наук Владимиром Слатиновым.
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