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Воронежские новости

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Политолог рассказал о причинах победы ЕР и особенностях выборов в Воронеже

Политолог рассказал о причинах победы ЕР и особенностях выборов в Воронеже

Наши коллеги СИ «Курские новости» поговорили с политологом об итогах выборов в 2026 году. Корреспонденты сетевого издания подготовили большое интервью с доктором политических наук Владимиром Слатиновым.

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