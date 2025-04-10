ШКИПЕР

В бой вступили колумбийские наёмники и заметьте не 2- 3 бойца , а целое подразделение . А наркотический шибздик разорался на весь мир ,что якобы на стороне РФ теперь воюет Китай, где то нашёл пару китаёз и вопит , как ужаленный.