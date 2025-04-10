Штурмовиков "Севера" у Горналя пытаются сдержать наемники из Колумбии Штурмовым подразделениям 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса и 177-ого полка морской пехоты в районе населенного пункта Горналь и Белогорского мужского монастыря в Курской области противостоят не только солдаты ВСУ, но и колумбийские наемники, сообщил РИА Новости источник в группировке "Север".
Колумбийские наемники вступили в бой с ВС РФ в Курской области
Комментарии
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Амара Карпова
В плен не брать этих грязных животных🤮💩
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20 час.
ШКИПЕР
В бой вступили колумбийские наёмники и заметьте не 2- 3 бойца , а целое подразделение . А наркотический шибздик разорался на весь мир ,что якобы на стороне РФ теперь воюет Китай, где то нашёл пару китаёз и вопит , как ужаленный.
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19 час.
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