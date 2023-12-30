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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин не забил в основное время и в равных составах в 18 матчах подряд. У него 6 шайб в 33 играх в сезоне

Капитан «Вашингтона» остался без голов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:5).  В активе 38-летнего россиянина 20 (6+14) очков в 33 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9».

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