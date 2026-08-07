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Журнал «Профиль»

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Школьники из РФ третий год подряд стали абсолютными чемпионами на Международной олимпиаде по ИИ

Школьники из РФ третий год подряд стали абсолютными чемпионами на Международной олимпиаде по ИИ

Команда из России завоевала семь золотых и одну бронзовую медаль на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, сообщают в правительстве России 7 августа 2026 года, в пятницу.

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