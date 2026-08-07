Школьники из РФ третий год подряд стали абсолютными чемпионами на Международной олимпиаде по ИИ

Команда из России завоевала семь золотых и одну бронзовую медаль на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, сообщают в правительстве России 7 августа 2026 года, в пятницу.
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