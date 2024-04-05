Мирошник: Только санитарный кордон обезопасит гражданские объекты от обстрелов ВСУ

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в пятницу, 5 апреля, назвал способ защитить гражданские объекты на территории России от обстрелов Вооруженных сил Украины.
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