Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Это не пластилин! Что случится, если отламывать холодную сварку руками

Это не пластилин! Что случится, если отламывать холодную сварку руками

Наверное, не существует такого домашнего мастера, который ни разу не пробовал холодную сварку. Ну а что, в детстве все лепили из пластилина, а тут тебе взрослый пластилин, да еще и с "суперспособностями"! Казалось бы, отломилась деталька — прилепил, замазал, подождал, и вуаля! Но вот незадача: скорее всего, большинство использует её не совсем правильно.

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Комментарии
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сергей а
Всегда ножом резал. Отламывать просто неудобно..
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10 час.
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