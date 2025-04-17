Это не пластилин! Что случится, если отламывать холодную сварку руками

Наверное, не существует такого домашнего мастера, который ни разу не пробовал холодную сварку. Ну а что, в детстве все лепили из пластилина, а тут тебе взрослый пластилин, да еще и с "суперспособностями"! Казалось бы, отломилась деталька — прилепил, замазал, подождал, и вуаля! Но вот незадача: скорее всего, большинство использует её не совсем правильно.
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