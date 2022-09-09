Дипломат Кузьмин: РФ сожалеет о вынесении на обсуждение ГА ООН вопроса «оккупированных территорий Украины»

Заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Геннадий Кузьмин заявил, что включение в повестку 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пункта о «временно оккупированных территориях Украины» не способствует решению кризиса.
Заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Геннадий Кузьмин заявил, что включение в повестку 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пункта о «временно оккупированных территориях Украины» не способствует решению кризиса.
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