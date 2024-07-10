Залезла в машину через окно: дочь Заворотнюк Мила внезапно убежала с кладбища от отца. Что случилось?

Грустные события в семье Анастасии Заворотнюк один из авторов в социальных сетях решил обыграть по-своему, подставив под забавную детскую музыку кадры с Милой Чернышевой, дочкой актрисы, которая, по всей видимости не понимая серьезности мероприятия в честь прощания со звездой, вела себя на кладбище непосредственно и по-детски.