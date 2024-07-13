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Bloomberg: поставки F-16 Украине были задержаны из-за языкового барьера

Bloomberg: поставки F-16 Украине были задержаны из-за языкового барьера

Источники озвучили причины, по котором была затруднена поставка истребителей ВСУ.Отправка истребителей F-16 была задержана из-за нескольких вопросов, которые оказалось сложно разрешить Как сообщает агентство Bloomberg, одна из сложностей – языковой барьер.

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