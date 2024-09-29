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Царьград

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Лионель Месси спасает "Интер Майами" в ничейном матче против "Шарлотт" в MLS

Лионель Месси спасает "Интер Майами" в ничейном матче против "Шарлотт" в MLS

Лионель Месси приносит "Интер Майами" ничью в матче против "Шарлотт". Игра завершилась со счетом 1:1, голы забили Месси на 67-й минуте и Свидерский на 57-й.

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