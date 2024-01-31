3 заклятых врага щитовидной железы и продукты для ее здоровья

Вы хотите сделать что-то полезное для щитовидной железы? Заболевания щитовидной железы не редкость, многие ведут борьбу с образованием узлов, воспалением или дисфункцией, и риск заболевания увеличивается с возрастом Хотя симптомы и жалобы могут значительно различаться от человека к человеку, ….