"Интересную тенденцию" отметил в своём телеграм-канале журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев.
Взбунтовались даже самые терпеливые. Регионы России обрушили главную ложь о мигрантах: "Не рвётся в клочья"
Комментарии
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Ольга Петровская
Уже сколько лет пишут про миграционную политику.а воз и ныне там.одного-двух задержали.10 выдворили а миллионы остались.и?? Если нужны силы миграционные.надо брать только по договору и только на работу без завоза кишлаков.а у нас что?хватит раздавать рвп.внж и гражданстао направо и налево и вести строгий учет.и это должны делать не фсб а руководители областей.делать так чтоб невыгодно было приезжать в Россию.так когда это будет?одна болтовня.
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6 час.
Natalija Osminina
Не брать на работу- это хорошо. Но это только пол дела. Те, кто действительно, приехал искать работу- разъедутся по кишлакам. А вот те, кто приехал захватить Россию (и параллельно числится на работе), а их 80% из числа мигрантов, увеличат кол-во криминальных группировок, чтобы третировать жителей и делать теракты.
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5 час.
вл
валерий лисицын
Верно Наташа.👍
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4 час.
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