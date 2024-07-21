Взбунтовались даже самые терпеливые. Регионы России обрушили главную ложь о мигрантах: "Не рвётся в клочья"

Ольга Петровская

Уже сколько лет пишут про миграционную политику.а воз и ныне там.одного-двух задержали.10 выдворили а миллионы остались.и?? Если нужны силы миграционные.надо брать только по договору и только на работу без завоза кишлаков.а у нас что?хватит раздавать рвп.внж и гражданстао направо и налево и вести строгий учет.и это должны делать не фсб а руководители областей.делать так чтоб невыгодно было приезжать в Россию.так когда это будет?одна болтовня.