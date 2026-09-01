День знаний: 17,8 миллиона российских школьников сядут за парты 1 сентября 1 сентября 2026 года Росси.
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