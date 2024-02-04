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Рогов назвал заявление Дуды о Крыме информационной подготовкой к разделу Украины

Рогов назвал заявление Дуды о Крыме информационной подготовкой к разделу Украины

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 4 февраля в беседе с «РИА Новости» выразил мнение, что Польша ведет подготовку к разделу Украины, выискивая исторические параллели и обоснования для захвата западных земель страны.

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