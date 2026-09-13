Человек, земля или запись: как работало крепостное право в Европе и России

В английском Статуте о работниках 1351 года между распоряжениями о найме и плате стоят два коротких слова: bond or free — «зависимый или свободный».
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