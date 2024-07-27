Режим ЧС введён в Сосновском районе Челябинской области из-за подтоплений. Обложка © Telegram / МЧС Челябинской области Правительство Челябинской области сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в Сосновском районе и Карабашском городском округе на фоне подтоплений в результате прорыва дамбы.