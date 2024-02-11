О жизни и вере: иерей Симеон Есин отвечает на вопросы миллеровцев

Все мы: и верующие, и люди нецерковные, задаемся вопросами, касающимися религии. Они могут быть связаны с жизненными обстоятельствами, нашими представлениями о Православной Церкви и совершаемых в ней Таинствах, существующими предубеждениями, желанием дойти до сути и приблизиться к Богу.