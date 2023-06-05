МИД России: Москва приветствует усилия по мирному разрешению конфликта на Украине

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало план официальной Джакарты по Украине. По данным министерства иностранных дел, Кремль приветствует усилия стран по мирному разрешению конфликта между Москвой и киевским режимом на Украине.
Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало план официальной Джакарты по Украине. По данным министерства иностранных дел, Кремль приветствует усилия стран по мирному разрешению конфликта между Москвой и киевским режимом на Украине.
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