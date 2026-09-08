Goldman Sachs прогнозирует рост цен на нефть до уровня 120 долларов за баррель

Нефтяной рынок вновь оказался под давлением геополитических рисков на Ближнем Востоке. Аналитики Goldman Sachs допустили, что цена Brent способна подняться до 120 долларов за баррель, если атаки на торговые суда в регионе продолжатся и перебои с перевозками через Ормузский пролив начнут расширяться.