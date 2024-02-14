Посол Солтановский: папа Франциск I осудил религиозные гонения на Украине

Российский посол в Ватикане Иван Солтановский заявил в интервью ТАСС, что папа Римский Франциск I считает недопустимыми религиозные гонения, осуществляемые на Украине в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), и призывает к прекращению религиозной дискриминации.