Посол Солтановский: папа Франциск I осудил религиозные гонения на Украине

Российский посол в Ватикане Иван Солтановский заявил в интервью ТАСС, что папа Римский Франциск I считает недопустимыми религиозные гонения, осуществляемые на Украине в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), и призывает к прекращению религиозной дискриминации.
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