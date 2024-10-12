Вице-губернатор Хромушин проверил готовность к зиме котельных Солнечногорска

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин посетил с рабочим визитом Солнечногорск. В ходе выезда он проверил готовность к зимнему отопительному сезону двух котельных — ГЭМЗ на улице Красной и в деревне Ложки.
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