В небе над Нью-Йорком появились «призраки» башен-близнецов

В Нью-Йорке прошла памятная церемония в честь погибших при терактах 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
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