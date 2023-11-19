Foxford, Выгода до 45% на реп. пакеты в Foxford в Черную Пятницу!

Выгода до 45% на реп. пакеты в Foxford в Черную Пятницу! от Foxford Условия: пакет из 8 занятий = выгода 9% пакет из 16 занятий = выгода 24% пакет из 32 занятий = выгода 32% пакет из 64 занятий = выгода 39% пакет из 128 занятий = выгода 45% ! Выгода — это не скидка, это % на сколько выгоднее покупать большой пакет относительно самого маленького (на сколько дешевле 1 урок в большом пакете, чем в самом маленьком) Срок действия: от 20.