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Foxford, Выгода до 45% на реп. пакеты в Foxford в Черную Пятницу!

Foxford, Выгода до 45% на реп. пакеты в Foxford в Черную Пятницу!

Выгода до 45% на реп. пакеты в Foxford в Черную Пятницу! от Foxford Условия: пакет из 8 занятий = выгода 9% пакет из 16 занятий = выгода 24% пакет из 32 занятий = выгода 32% пакет из 64 занятий = выгода 39% пакет из 128 занятий = выгода 45% ! Выгода — это не скидка, это % на сколько выгоднее покупать большой пакет относительно самого маленького (на сколько дешевле 1 урок в большом пакете, чем в самом маленьком) Срок действия: от 20.

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