Хинштейн заявил о важности сотрудничества с Белгородом в вопросах безопасности

Системная работа с командой Белгородской области позволяет обеспечить безопасность и решить самые насущные вопросы переселенцев, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, 17 мая на брифинге.
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