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Шаурма от шефа с курицей, овощами и ароматными специями с витаминным салатом

Ингредиенты: Томаты свежие — 110-140 гр Чеснок молотый — 2 гр Лепешка пшеничная тортилья — 4 шт Кинза свежая — 10 гр Огурцы свежие 80-120 гр Капуста белокочанная свежая — 100 гр Морковь свежая соломка в/у — 50 гр Набор: Смесь специй для шаурмы Соус для шаурмы — 150 гр Уксус винный красный — 10 […].

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