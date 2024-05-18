Последний звонок в школах Ростова-на-Дону состоится 25 мая

В Ростове-на-Дону начинается подготовка к окончанию учебного года. Традиционно это время знакомо всем выпускникам девятых и одиннадцатых классов, которым скоро предстоит сдавать свои первые государственные экзамены.
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