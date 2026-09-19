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Джулиан Ассанж подтвердил возвращение к публичной жизни после сделки с США

Осно­ва­тель WikiLeaks Джу­ли­ан Ассанж объ­явил о воз­вра­ще­нии в пуб­лич­ное про­стран­ство спу­стя два года после осво­бож­де­ния из бри­тан­ской тюрь­мы.

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