Дагестан направил группу для оценки ущерба школе на Запорожье после удара ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Регион-шеф Республика Дагестан направила группу специалистов для оценки ущерба, нанесенного в результате атаки ВСУ школе в селе Пришиб Михайловкого округа Запорожской области.
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