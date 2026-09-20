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ТАСС

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Дагестан направил группу для оценки ущерба школе на Запорожье после удара ВСУ

Дагестан направил группу для оценки ущерба школе на Запорожье после удара ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Регион-шеф Республика Дагестан направила группу специалистов для оценки ущерба, нанесенного в результате атаки ВСУ школе в селе Пришиб Михайловкого округа Запорожской области.

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