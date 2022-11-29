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«Спартак» ищет центрального защитника в Бразилии (Metaratings)

«Спартак» намерен подписать центрального защитника зимой. Красно-белые ищут усиления в основном в Бразилии, полагая, что именно на рынке этой страны есть варианты с оптимальным соотношением цены и качества, сообщает Metaratings.

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