Разработанный в ВШЭ программный комплекс обеспечит надежность российских электронных компонентов

В 2023 году между НИУ ВШЭ и одним из предприятий ОПК был заключен лицензионный договор на право использования результатов интеллектуальной деятельности университета и передана лицензия на созданную в НИУ ВШЭ программу для ЭВМ «АСОНИКА-К-ЗИП 4.