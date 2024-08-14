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Военное обозрение

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О ситуации в Курской области и не только. Зеленский пойдет на всё, ради пиара

О ситуации в Курской области и не только. Зеленский пойдет на всё, ради пиара

ВСУ продолжают уже фактически проигранное наступление в Курской области. Почему? Зачем Зеленский гонит на убой своих солдат.

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