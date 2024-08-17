Израиль заявил о ликвидации двух членов ХАМАС при ударе по Дженину

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильская служба общей безопасности (ШАБАК) сообщили о ликвидации двух высокопоставленных членов палестинской организации ХАМАС при ударе по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан.