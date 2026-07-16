Министр обороны Украины зачищен. Кто следующий? Нахушев назвал троих

Михаил Фёдоров всего полгода продержался на посту главы военного ведомства. По мнению некоторых источников, министр обороны Украины был буквально зачищен, так как не угодил то ли Зеленскому, то ли главкому ВСУ Александру Сырскому, то ли им обоим.
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