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Мы соседи по планете

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Люди в повседневной одежде и в рабочей униформе

Люди в повседневной одежде и в рабочей униформе

Талантливый французский фотограф Бруно Ферт (Bruno Fert) создал фотопроект под названием Workwears («Рабочая одежда»), чтобы показать, как сильно может отличаться наше отношение к человеку, когда на нем надета повседневная одежда и рабочая униформа.

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