Врач Братчикова: противозачаточные повышают риски развития трех видов рака

Противозачаточные таблетки считаются безопасным и широко используемым методом контрацепции. Врачи часто говорят о том, что они снижают риски развития некоторых видов рака, однако эти же препараты классифицируются международными организациями, занимающимися исследованиями в области рака, как канцерогены первой группы.