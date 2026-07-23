Врач Братчикова: противозачаточные повышают риски развития трех видов рака

Противозачаточные таблетки считаются безопасным и широко используемым методом контрацепции. Врачи часто говорят о том, что они снижают риски развития некоторых видов рака, однако эти же препараты классифицируются международными организациями, занимающимися исследованиями в области рака, как канцерогены первой группы.
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