О военном союзе Венгрии и Сербии

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Дождались-таки. Долго маневрировали Белград и Будапешт, пытаясь как-то обособить свои национальные территории от военно-политического угара, охватившего «райский сад» кавалейры Борреля три года назад, но состыковались наконец-то.
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