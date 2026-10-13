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Регионы России

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Прогноз урожая зерна в России на 2026 год составит 140 млн тонн

Прогноз урожая зерна в России на 2026 год составит 140 млн тонн

Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что урожай зерна в России в 2026 году ожидается на уровне 140 млн тонн, а масличных культур – порядка 35 млн тонн.

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