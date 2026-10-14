Таксист-мигрант депортирован в родной кишлак за то, что «видео плохой загрузил»

Точка зрения Обычный таксист из Киргизии решил превратить пассажирские поездки в площадку для провокаций и набора популярности в соцсетях.
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Свежие комментарии
- ФСБ со стрельбой ...
- Развернули прямо ...
- ФСБ со стрельбой ...
Повесить надо эту падаль
И в табло никто не дал? Жаль.
МВД не может, хоть ФСБ наведёт порядок.