Магнолия Делавея, также известная как "деловая", в этом году уже в третий раз распустила свои цветы. Несмотря на её регулярное цветение, за долгие годы она так и не произвела семян.
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Магнолия Делавея, также известная как "деловая", в этом году уже в третий раз распустила свои цветы. Несмотря на её регулярное цветение, за долгие годы она так и не произвела семян.